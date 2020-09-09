МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Басманный суд Москвы арестовал предполагаемых соучастников хищения 603 миллионов рублей, обвинение по которому также предъявлено замминистра энергетики России Анатолию Тихонову, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Всего СК попросил арестовать замглавы Минэнерго и трех предполагаемых соучастников. Первым в СИЗО отправился сотрудник ООО "Национальный центр электронных моделей" Виктор Серебряков, который ранее работал в руководстве ЗАО "Ланит", в затем — вице-президент компании "Ланит" Владимир Макаров и Роман Рыжков, советник Тихонова.

Всем им предъявлено обвинение в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

"Мера пресечения установлена до 8 ноября", — сказала пресс-секретарь суда.

Следователь в суде заявил о неустановленных соучастниках и эпизодах преступной деятельности, которые также еще предстоит выявить, отметив, что похищенные деньги в полном объеме еще не выявлены. Кроме того, следователь располагает данными, что обвиняемые пытаются оказать давление на лиц, возможно, располагающих сведениями о деле.

В свою очередь адвокат заявил, что в деле есть лишь показания одного человека "некоего Щербова, ранее судимого за мошенничество", который пришел с явкой с повинной и желанием заключить досудебное соглашение о сотрудничестве.

По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство", украдены "не менее 603 миллионов рублей", выделенные Минэнерго "для создания информационной системы".