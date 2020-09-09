Дочка "Газпрома" закрывает отдел по торговле нефтью для сокращения расходов - СМИ
МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Дочернее предприятие "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading (GMT) закрывает отдел по торговле нефтью и нефтепродуктами в рамках проекта по сокращению расходов, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Как сообщили два источника, знакомые с ситуацией, российский газовый гигант "Газпром", занимающийся зарубежными торговыми операциями Gazprom Marketing & Trading (GMT) закрывает свой отдел по торговле нефтью и нефтепродуктами в рамках продолжающегося сокращения расходов", — говорится в сообщении.
"У GMT возникали сложности с получением нефти от группы компаний "Газпром", поэтому ей приходилось торговать в основном нефтью, закупаемой у третьих сторон, что получалось дороже, а маржа при этом получалась меньше", — приводит агентство Рейтер слова источника.
"Газпром" владеет 100% долей предприятия Gazprom Marketing & Trading (GMT).
https://1prime.ru/energy/20200909/832008368.html