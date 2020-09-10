МОСКВА, 10 сен /ПРАЙМ/. Крупнейший экспортер СПГ США Cheniere Energy Inc возобновил нормальную работу своего экспортного терминала Sabine Pass, приостановленную в августе из-за урагана "Лаура", сообщается на официальной странице компании в Twitter.

"Наш терминал Sabine Pass возобновил нормальную работу после урагана "Лаура", — написала компания.

Cheneire 31 августа сообщала, что провела всесторонний осмотр производственной площадки терминала Sabine Pass в штате Луизиана и не обнаружила существенных повреждений. После этого компания приступила к мероприятиям по возобновлению производства на терминале.

Терминал Sabine Pass в штате Луизиана компании Cheniere начал работу в 2016 году. Сейчас в рамках проекта работает пять технологических линий общей мощностью около 30 миллионов тонн, ведется строительство шестой, которую планируется запустить в 2022 году.