МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Возбуждено уголовное дело о хищении 670 миллионов рублей у ПАО "Россети Северный Кавказ", сообщается на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

По данным следствия, с января 2017 по июнь 2020 года врио гендиректора АО "Распределительная сетевая компания" Черкесска и член участковой избирательной комиссии Умар Казиев совместно с главным бухгалтером компании Диляной Атаевой и иными лицами путем намеренного неисполнения договорных обязательств перед ПАО "Россети Северный Кавказ" по заключенному договору оказания услуг по передаче электроэнергии похитили более 670 миллионов рублей. Деньги были переведены на расчетные счета аффилированных организаций.

Казиев, скрывающийся от следствия, объявлен в розыск. Атаева задержана по подозрению в совершении преступления, суд поместил ее под домашний арест.

Организовано и проведено свыше 20 обысков в офисах АО "Распределительная сетевая компания" и аффилированных организаций, жилищах руководителей данных организаций и их доверенных лиц. Изъяты документы, в том числе на электронных носителях, отражающие финансово-хозяйственную деятельность АО "Распределительная сетевая компания" и организаций-контрагентов, иные предметы и документы.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению преступления, сбору доказательств противоправной деятельности и обеспечению возмещения ущерба.