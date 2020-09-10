МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Сбербанк заинтересован в финансировании "Арктик СПГ 2", вложения могут превысить 2,7 миллиарда евро, решение по проекту примет до конца года, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов.

"Мы считаем "Арктик СПГ 2" перспективным проектом и заинтересованы выступить партнером в его финансировании, как и других новых СПГ-проектов группы "Новатэк". У нас уже есть положительный опыт при кредитовании "Ямал СПГ", поэтому мы готовы наращивать свой риск-аппетит в отношении подобных проектов. Решение о финансировании мы планируем принять до конца этого года. По нашим предварительным оценкам, объем финансирования Сбербанка может превысить аналогичный показатель по проекту "Ямал СПГ", который составлял 2,7 миллиарда евро", — сказал он.

Попов отметил, что реализация проектов по производству сжиженного газа является трендом на рынке углеводородов: такие проекты повышают технологичность нефтегазового сектора страны и позволяют открывать новые рынки для российского сырья за счет морской транспортировки на дальние расстояния.