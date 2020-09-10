МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Счетная палата РФ по результатам проверки работы Минэнерго в 2019 году выявила недостатки и нарушения в ведомстве на общую сумму в 292 миллиона рублей, говорится в сообщении СП.

"Всего Счетная палата выявила в Минэнерго недостатков и нарушений на сумму в 292 миллиона рублей. В том числе при формировании госзадания и ведении контроля за осуществлением бюджетных инвестиций", — сообщается в релизе.

При этом доходы Минэнерго в отчетном периоде составили 46,7 миллиарда рублей, или 106%. Основной объем поступлений – свыше 94% – пришелся на доходы по соглашениям о разделе продукции. Они в 2019 году превзошли прогноз на 8,6%.

"Что касается расходов ведомства, то, по оценке Счетной палаты, Минэнерго исполнило их не полностью. Так, неосвоенными остались 891,7 миллиона рублей (3,4% утвержденных бюджетных назначений)", — заявляет СП.

Кроме того, Счетная палата указала, что 80% (18,6 миллиарда рублей) всех расходов Минэнерго пришлось на реализацию государственной программы "Развитие энергетики". Минэнерго является ее ответственным исполнителем и в целом обеспечило достаточно высокий уровень кассового исполнения программы в 2019 году – 98,9%. При этом единственный целевой показатель "Темпы роста инвестиций в основной капитал в топливно-энергетическом комплексе к уровню 2018" не был исполнен. Так, из 21 основного мероприятия госпрограммы реализовано только 14, а из 30 показателей ее подпрограмм не достигнуты значения девяти.

В свою очередь Минэнерго РФ в своем комментарии сообщило, что, по данным ведомства, в соответствии с выпиской ФК остаток неосвоенных средств составляет 810,1 миллиона рублей вместо 891,7 миллиона, указанных в докладе Счетной палаты. А на реализацию программы "Развитие энергетики" в 2019 году оказывал влияние ряд внешних факторов: неблагоприятная рыночная конъюнктура, действие внешнеэкономических ограничений со стороны ЕС и США, исполнение Россией обязательств по сделке ОПЕК+.

"Неисполнение целевого показателя "Темпы роста инвестиций в основной капитал в топливно-энергетическом комплексе к уровню 2018" также обусловлено завершением реализации ряда крупных инвестиционных проектов в сфере транспортировки газа и продуктов его переработки в 2017-2018 годах, инвестиционного цикла по реализации проектов в рамках договоров поставки мощности", — уточнило ведомство. Кроме того, в Минэнерго отметили, что в ходе проверки не установлены факты недостоверности бюджетной отчетности за 2019 год.