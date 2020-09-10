МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Производитель нефтедобывающего оборудования компания "Борец" в рамках размещения шестилетних еврооблигаций в объеме от 300 миллионов долларов ориентирует инвесторов на доходность около 6,25% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Одновременно компания планирует выкуп собственных евробондов объемом 330 миллионов долларов с погашением в 2022 году. Организаторами выступают Goldman Sachs, "Сбербанк КИБ", Barclays и Raiffeisen Bank International.

Компания в начале сентября провела глобальный звонок с инвесторами, посвященный возможному размещению бумаг, а также серию индивидуальных звонков с инвесторами.

"Борец" — одна из крупнейших международных компаний нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для механизированной добычи нефти и поддержания пластового давления.