МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Британская нефтегазовая компания BP договорилась о покупке у норвежской Equinor (бывшая Statoil) права на аренду морских ветроэнергетических активов в США на 1,1 миллиарда долларов, а также об установлении стратегического партнерства в рамках данной сделки, говорится в пресс-релизе Equinor.

Согласно договоренностям, Equinor продаст BP 50% долю в арендуемых им активах Empire Wind и Beacon Wind на восточном побережье США на сумму 1,1 миллиарда долларов. Beacon Wind и Empire Wind — кластеры ветрогенераторов в США. Equninor взял их в лизинг у Соединенных Штатов в 2019 и 2017 годах соответственно.

Посредством сделки компании также устанавливают стратегическое партнерство для дальнейшего развития в области ветроэнергетики в США. В рамках этого партнерства Equinor и BP рассмотрят совместные возможности в Соединенных Штатах по вводу в эксплуатацию как наземных, так и прибрежных ветроэнергетических установок.

Ветропарки обладают потенциальной общей установленной мощностью более 2 ГВт каждый. В настоящее время они полностью в лизинге у Equinor. Отмечается, что норвежская компания останется оператором проектов в этих зонах на этапах разработки, строительства и эксплуатации.

Закрытие сделки ожидается в начале 2021 года при соблюдении необходимых условий, включая корректировку цены и одобрение властей. Ожидается, что ветряные электростанции будут в равной степени укомплектованы персоналом по прошествии определенного периода времени.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. Объем добычи углеводородов BP составил в минувшем полугодии 3,655 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 3,5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Нефтегазовая группа Statoil сменила название на Equinor с 16 мая 2018 года. Компания более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейший акционер — Норвегия. Штат компании составляет более 21 тысячи человек.