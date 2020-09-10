МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ, Елизавета Ворновицкая. Энергокомпания "Энел Россия", как и многие другие, оказалась в сложных условиях в период пандемии, но это не помешало продолжить выбранную стратегию развития, более того, именно на этот период пришёлся важнейший этап трансформации ее бизнеса. Об отказе от угольной генерации, о строительстве "ветряков" и зарядных станций для электромобилей, капитальных затратах, выплатах топ-менеджменту и дивидендной политике рассказал агентству "Прайм" генеральный директор "Энел Россия" Стефан Звегинцов.

- Господин Звегинцов, вы приняли на себя руководство "Энел Россия" в действительно сложное время, не испугало ли это вас? Какие задачи ставите перед собой в первую очередь?

— Действительно, я принял руководство компанией в самый разгар пандемии, которая в той или иной степени оказала влияние на все сферы бизнеса, а также на наш образ жизни. Сложившиеся условия определили глобальный контекст, в рамках которого энергокомпании вынуждены создавать более эффективные бизнес-модели, подстраиваться под новую реальность.

Принять новые реалии нам помогло то, что мы давно ведем работу по повышению эффективности, совершенствованию технического оснащения наших станций, уделяя большое внимание безопасности сотрудников. Так, например, к моменту перевода части сотрудников на удаленную работу, данная практика уже существовала в компании более двух лет.

Что касается бизнес-процессов, в этот период ПАО "Энел Россия" находится на важнейшем для себя этапе трансформации бизнеса. Первого июля мы завершили одну из самых крупных сделок для Enel в России — из периметра компании вышла Рефтинская ГРЭС. Это событие существенно изменило наш портфель генерации: теперь в нем нет угольных активов.

В то же время мы строим ветропарки: Азовскую ВЭС, Кольскую ВЭС, разрабатываем проект строительства Родниковской ВЭС. Наращивая «зеленый» потенциал нашей компании, мы не только способствуем развитию генерации от возобновляемых источников энергии в России, но и вносим свой вклад в устойчивость энергосистемы страны.

Также перед нами открылись возможности модернизации оборудования наших газовых активов: компания получила проекты частичной модернизации генерирующего оборудования на Невинномысской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС в рамках государственной программы модернизации тепловых электростанций.

- Кстати, о Рефтинской ГРЭС. Куда планируется направить последний транш от продажи этого актива?

— В связи с активным периодом строительства наших ветроэлектростанций и текущими проектами модернизации оборудования, совет директоров принял решение направить эти средства на развитие бизнеса компании.

- С продаже Рефтинской ГРЭС, как вы сами сказали, в вашем портфеле теперь нет угольных активов. А какие тогда планы по развитию "зеленых"?

— Мы заинтересованы в расширении нашего присутствия в сфере возобновляемых источников энергии и рассматриваем участие в тендерах на строительство как ВЭС, так и не исключаем потенциальный интерес к СЭС. Более точные показатели в отношении объема, а также технологий, будут определены после окончательного утверждения и публикации условий будущих тендеров.

Напомню, что недавно компания подписала соглашение с Татарстаном. Республика Татарстан обладает богатыми природными ресурсами и огромным потенциалом в области возобновляемых источников энергии, который мы изучаем с 2019 года, и это не первое наше соглашение с республикой Татарстан в сфере сотрудничества в разработке "зеленых" проектов. В частности, мы изучаем потенциал уже в пяти районах республики: в Камско-Устьинском, Верхнеуслонском, Атнинском, Елабужском и Чистопольском районах республики.

- Могли бы рассказать, как в целом ситуация с COVID-19 влияет на работу компании?

— Около 40% наших сотрудников было переведено на удаленную работу в начале марта. Параллельно компания внедрила повышенные меры защиты персонала, которые необходимы в настоящих условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации и рекомендованы ВОЗ и российскими властями, для обеспечения работы электростанции в соответствии с заданным графиком.

В основном, необходимым является присутствие на рабочих местах сотрудников отделов Эксплуатации и Ремонта, а также Промышленной безопасности и Охраны труда. Однако, даже здесь нам удалось перевести на удаленную работу порядка 15% сотрудников, но с условием их оперативного прибытия на электростанцию в случае такой необходимости.

- Лично вы сейчас работаете из дома? Когда планируете вернуться в офис?

— Что касается меня, то с 13 марта я вместе со всеми сотрудниками Центрального офиса перешел на режим удаленной работы и следую всем рекомендациям по соблюдению режима самоизоляции, установленным российским правительством и московскими властями, посещая офис лишь точечно, в случаях, когда это крайне необходимо для обеспечения непрерывности бизнес-процессов.

Мы полагаем, что постепенное возвращение сотрудников электростанций на рабочие места, реорганизация рабочих пространств, установление новых правил социального поведения смогут быть применены, как только соответствующие региональные власти объявят о снятии существующих ограничений. Однако, для исключения рисков заражения компания планирует сохранить рекомендуемый режим удаленной работы для максимально возможного количества человек ориентировочно до конца 2020 года, применяя при этом самые современные технологии и цифровые решения для дистанционной работы.

- В связи с уже возникшими внешними факторами (COVID, экономическая нестабильность) будет ли пересмотрен Стратегический трехлетний план компании?

— Мы делаем все возможное, чтобы оставаться хорошо подготовленными к любому возможному сценарию в зависимости от развития ситуации. Пересматривать прогноз в рамках нашего Стратегического плана на ближайшие три года преждевременно.

- А сохраняете ли прогноз по капзатратам в 2020-2022 годах на уровне 39,4 миллиарда рублей или ожидаете какого-либо сокращения?

— Все будет во многом определяться внешними факторами. Мы не исключаем, что наши годовые капитальные затраты могут измениться, но это не должно повлиять на показатель, запланированный в трехлетней перспективе Стратегического плана.

- Есть ли какие-либо отставания по графику реализации проектов модернизации в рамках общей программы ДПМ-2 или ДПМ-ВИЭ из-за действующих ограничительных мер на фоне коронавируса? Будете просить перенести сроки ввода модернизированной мощности или просить не штрафовать из-за возможного отставания?

— Внешняя ситуация безусловно влияет на процессы поставок и перемещение необходимых специалистов. Поэтому следуя установленным процедурам, мы проинформировали и министерство энергетики, и участников рынка, что компания не исключает вероятности того, что ограничительные меры, вызванные пандемией, могут повлиять на сроки ввода в эксплуатацию проектов в рамках программ ДПМ-2 или ДПМ-ВИЭ. Однако, нашим приоритетом есть и остается недопущение существенных сдвигов сроков ввода ветропарков.

- В феврале вы говорили, что рассматривается возможность введения опционной программы для менеджмента, на каком этапе рассмотрение программы?

— Новая трехлетняя программа долгосрочного стимулирования руководителей была утверждена на совете директоров ПАО "Энел Россия" 27 июля 2020 года. Она отличается от предыдущих, так как включает в себя вознаграждение топ-менеджерам как денежными средствами, так и акциями пропорционально достигнутым результатам компании. Новая программа вступила в силу с момента ее утверждения на совете директоров.

- Сообщалось, что "Энел Россия" намерена вернуться к политике выплаты дивидендов в виде процента от чистой прибыли. Намерение сохраняется? Когда это может произойти?

— Данный вопрос будет обсуждаться с советом директоров, так как приоритетом для нас является вознаграждение акционеров. В идеале мы хотели бы вернуться к политике выплаты дивидендов в виде процентов от чистой прибыли после 2022 года.

- Напоследок, возвращаясь к "зеленой" повестке, какие планы у "Энел Россия" по строительству зарядных станций для электромобилей в РФ?

— Развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей — приоритетное инновационное направление бизнеса Enel в России. В 2019 году в разных регионах России были введены в эксплуатацию четырнадцать станций быстрой зарядки Enel X — 10 на Дальнем Востоке, 3 в Челябинске и еще одна в Сколково. В этом году мы продолжим внедрять это современное решение в тех российских городах, которые разделяют наше видение в области электротранспортных средств и их зарядной инфраструктуры.

- В целом, какими новыми разработками в сфере инноваций сейчас занимается компания?

— Как вам известно, в 2017 году Enel открыла свой Инновационный хаб в московском "Сколково" с целью уставновления и развития партнерства с российскими стартапами, предприятиями малого и среднего бизнеса и другими компаниями для реализации широкого спектра проектов в таких сферах, как энергоэффективность, "умные" сети, возобновляемые источники энергии, интернет вещей и анализ больших данных.

Также мы ведем активное сотрудничество с российскими корпоративными акселераторами. Недавно группа Enel запустила глобальный проект “ReShape” по поиску стартапов, технологий и инноваций по всему миру. Российские стартапы могут принять участие в отборе, предложив свои инновационные решения, которые могут быть применены на глобальном уровне.