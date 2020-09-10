МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. "Роснефть" начала бурение первой скважины для изучения трудноизвлекаемых запасов доманиковых отложений в Оренбургской области, по итогам геологоразведочных работ (ГРР) в рамках проекта ожидает прирост запасов нефти в более 70 миллионов тонн и 23 миллиарда кубометров газа, сообщила компания.

"Начато бурение первой скважины в рамках… ГРР по изучению трудноизвлекаемых запасов углеводородов доманиковых отложений в Оренбургской области. Объём прироста запасов, прогнозируемый по итогам ГРР, составляет более 70 миллионов тонн нефти и 23 миллиарда кубометров газа. Работы ведут специалисты АО "Оренбургнефть", — говорится в сообщении "Роснефти".

"Это первый проект по изучению трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), реализуемый в периметре компании собственными силами", — добавила компания.