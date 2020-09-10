БЕЛГРАД, 10 сен /ПРАЙМ/. В соглашении, подписанном властями Сербии в США, есть пункт о диверсификации источников энергии, но приобретать сжиженный природный газ (СПГ) вместо дешевого газа из России невыгодно и бессмысленно, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем побывала с двухдневным визитом в США, где провела переговоры с "премьером" Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны 4 сентября подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента Дональда Трампа.

"С одной стороны источники энергии это не только газ, как вы знаете. С другой стороны — диверсификация и без того нам нужна. И третье и самое важное — (президент России Владимир) Путин знает, от чего мы там отказались", — ответил Вучич в эфире национального телевидения на вопрос, повлияет ли диверсификация на поставки газа из РФ.

"Там (в проекте соглашения) было продолжение, что Сербия обязуется покупать СПГ из того-то и того-то источника. А я сказал — люди, мы будем покупать самый дешевый газ на рынке. Обязывать свою страну, которая сейчас богаче, чем была, но до сих пор недостаточно богата, покупать газ дороже — это даже не обсуждается", — отметил сербский лидер.

Он подчеркнул, что "вместо русского газа платить за более дорогой — не имеет смысла".