ВЛАДИВОСТОК, 11 сен /ПРАЙМ/. Энергетики в Приморье ремонтируют пострадавшие во время тайфунов "Майсак" и "Хайшен" энергообъекты, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК).

Тайфун "Майсак" обрушился на Приморье в четверг, 3 сентября. Его основной удар пришелся на юго-запад региона, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света, погибли три человека. В селе Лукьяновка Шкотовского района местного жителя придавило деревом. Еще одно ЧП произошло в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34", погибли два матроса. Пострадавших от разгула стихии — 55. Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.

После тайфунов "Майсак" и "Хайшен" режим ЧС действует в Находке, Партизанском, Шкотовском, Хасанском, Пограничном и Ханкайском районах Приморья, а также на четырех территориях Уссурийского городского округа.

"Приморские электрические сети ремонтируют энергообъекты, пострадавшие в период тайфунов "Майсак" и "Хайшен". Специалисты оценивают размер ущерба, устраняют повреждения, причиненные стихией", — говорится в сообщении.

По информации энергетиков, больше всего отключений и повреждений линий электропередачи произошло в сельской местности, где на ЛЭП 0,4 кВ упали очень много деревьев с дворовых и придворовых территорий.

"Начаты работы по капитальному ремонту линии 10 кВ, питающей село Камышовое в Хасанском районе, линий 6 кВ в поселке Смоляниново, идет осмотр включенных энергообъектов, проводится их дефектовка. В районе сел Угловое, Подъяпольск, поселке Тавричанка энергетики чистят просеку и ремонтируют провод. В Партизанске и Партизанском районе выполняют ремонт линий с заменой опор и провода", — говорится в сообщении.