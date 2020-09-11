ТОКИО, 11 сен /ПРАЙМ/. Японская компания Mitsui O.S.K. Lines выплатит 1 миллиард иен (9,4 миллиона долларов) в рамках помощи острову Маврикий, где с японского судна Wakashio произошла крупная утечка нефти, сообщило агентство Киодо.

Арендованное компанией Mitsui O.S.K. Lines судно Wakashio, принадлежащее компании Nagashiki Shipping Co., длиной 300 метров, перевозило груз из Китая через Сингапур в Бразилию, в конце июля село на мель в Индийском океане. Произошла крупная утечка топлива — предположительно, разлилось 1000 тонн топлива. К настоящему времени с поверхности океана почти все топливо собрано, но авария затронула коралловые рифы и мангровые леса.

В основном эти средства станут основой Фонда восстановления природной среды острова Маврикий и пойдут на восстановление коралловых рифов.

Как отмечает агентство, юридически компания не обязана выплачивать компенсации, но сочла необходимым взять на себя ответственность за загрязнение окружающей среды.

Для оказания помощи в восстановлении коралловых рифов и мангровых лесов на место были направлены три группы японских специалистов.