ВАНИНО (Хабаровский край), 11 сен — ПРАЙМ. "Росморпорт" делает пересчет сметной стоимости дноуглубления для СПГ-терминала "Новатэка" на Камчатке в сторону ее увеличения, это может задержать проект на год, сообщил РИА Новости глава Росморречфлота Александр Пошивай.

"Сейчас ведется работа по перепроектированию, прежде всего в части сметной стоимости — она будет уточнена в связи с новыми расценками", — сказал Пошивай.

Ранее "Росморпорт" не смог найти подрядчика для создания объектов инфраструктуры под этот СПГ-терминал, ключевой работой контракта является углубление бухты Бечевинская на Камчатке. Предприятие на сайте госзакупок предлагало за эти работы 10,7 миллиарда рублей, в соответствии с утвержденной Главгосэкспертизой сметой.

"За эти деньги ни один подрядчик, а это были самые крупные иностранные дноуглубительные компании, не пришли", — отметил глава Росморречфлота.

Он уточнил, что техническая часть проекта меняться не будет.

"Я так думаю, у нас планы, если мы пойдем по короткому сценарию, то до конца года будет заключение контракта с оплатой в следующем году. Если пойдем по длинному пути, то тогда проект сдвинется на один год. По крайней мере, мы имеем письмо от "Новатэка" — они подтверждают, что сдвижка на один год для проекта вполне приемлема", — сказал Пошивай.