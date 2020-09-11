БЕРЛИН, 11 сен — ПРАЙМ. Компания Nord Stream 2 пока не предоставила суду обоснование апелляции против решения Федерального сетевого агентства ФРГ по отказу освободить "Северный поток 2" от требований обновленной Газовой директивы ЕС, сроки предоставления обоснования могут быть продлены, сообщили РИА Новости в Высшем земельном суде в Дюссельдорфе.

"Насколько мне известно, обоснования пока не поступало", — заявил представитель суда, добавив, что "это займет некоторое время".

"Сроки могут быть продлены", — заявили также в суде.

Ранее в суде РИА Новости заявили, что компания Nord Stream 2 должна до 15 сентября текущего года обосновать свою апелляцию против решения Федерального сетевого агентства ФРГ по отказу освободить "Северный поток 2" от требований обновленной Газовой директивы ЕС.