МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" пройдут с 15 по 22 сентября, сообщила пресс-служба "Газпрома".

"С 15 по 22 сентября на газопроводе "Сила Сибири" пройдут профилактические работы. Их продолжительность составит 168 часов (7 суток)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что даты проведения работ согласованы "Газпромом" и китайской компанией CNPC. По договоренности, ранее достигнутой сторонами, плановая профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью.