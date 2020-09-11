МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Объем заимствований "Газпрома" на 2020 год составляет 501,287 миллиарда рублей согласно новому проекту бюджета, что на 56,482 миллиарда рублей меньше ранее запланированных объемов, сообщает компания.

"Согласно проекту бюджета ПАО "Газпром" на 2020 год в новой редакции, размер финансовых заимствований (не включая внутригрупповые заимствования) составит 501,287 миллиарда рублей (снижение на 56,482 миллиарда рублей)", — говорится в сообщении.

Кроме того, операционные расходы в результате мероприятий по оптимизации затрат сократятся на 297,1 миллиарда рублей. Компания отмечает, что принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств "Газпрома" без дефицита, в полном объеме.

Правление "Газпрома" также одобрило новую редакцию инвестпрограммы и бюджета на текущий год, согласно которой объем освоения инвестиций составит 922,5 миллиарда рублей, то есть меньше, чем планировалось ранее, сообщила компания.

"Правление "Газпрома" одобрило новые редакции инвестпрограммы и бюджета на 2020 год. Объем освоения инвестиций составит 922,489 миллиарда рублей (на 182,235 миллиарда рублей меньше, чем в инвестпрограмме, утвержденной в декабре 2019 года)", — говорится в сообщении.

В том числе на проекты капстроительства выделено 720,674 миллиарда рублей (минус 212,729 миллиарда), на приобретение внеоборотных активов 105,793 миллиарда рублей (плюс 15,821 миллиарда), объем долгосрочных финансовых вложений 96,022 миллиарда рублей (плюс 14,673 миллиарда), отмечает компания.

"Корректировка связана с изменением внешней рыночной конъюнктуры, в частности, на фоне пандемии коронавирусной инфекции", — поясняет "Газпром".