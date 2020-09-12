МЕХИКО, 12 сен /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о задержании предполагаемого американского шпиона с оружием на нефтеперерабатывающем заводе в штате Фалькон и рассказал о плане диверсии на заводе Палито.

"Вчера мы захватили американского шпиона в штате Фалькон, который шпионил за нефтеперерабатывающими заводами Амуай и Кардон", — сообщил президент в ходе встречи с молодежным крылом соцпартии Венесуэлы.

Мадуро заявил, что задержанный американец — это "морской пехотинец, который работал на базах ЦРУ в Ираке".

"Он задержан с тяжелым специализированным оружием и большим количеством наличных долларов, а также другими вещами, которые мы передали напрямую в прокуратуру. Сейчас он дает показания", — добавил Мадуро.

По словам политика, два дня назад министр нефти Тарек Эль-Айссами вместе с группой экспертов-инженеров предотвратили готовящийся взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Эль-Палито.

Завод Кардон мощностью 305 тысяч баррелей в день входит в состав нефтеперерабатывающего центра Парагуана, крупнейшего в стране и второго по мощности в мире с заявленным объемом переработки почти в миллион баррелей в день — 72% перерабатывающих мощностей госкорпорации PDVSA на территории Венесуэлы.