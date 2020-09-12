МОСКВА, 12 сен /ПРАЙМ/. Бум внутреннего туризма в России из-за закрытых границ спровоцировал этим летом рост спроса на бензин, показало исследование банка "Русский стандарт", имеющееся в распоряжении РИА Новости. Аналитики выяснили, что необходимость много ездить на авто заставила россиян задуматься об экономии: марка бензина Аи-95 в этом году уступила лидерство в топе покупок более доступной Аи-92.

Аналитики изучили наполнение кассовых чеков покупок по картам в мобильном банке за лето 2020 года и сравнили полученные результаты с аналогичным периодом прошлого года.

"Летом 2020 года россияне особенно активно путешествовали на собственных авто внутри страны из-за закрытия границ. Как результат – выросли их покупки бензина. Так, согласно статистике банка, бензин АИ92 покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось. Причем, летом 2019 года АИ95 опережал в статистике количества покупок Аи-92, а летом 2020 они поменялись местами", — подсчитали в кредитной организации.

То, что более дешевая марка бензина в России вышла на первое место по числу покупок, отражает экономические тенденции, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он пояснил, что на фоне пандемии коронавируса многие россияне стараются разными способами снизить расходы на топливо. Определенное влияние оказал и тот факт, что в России постепенно сокращаются покупки новых автомобилей иностранного производства, отметил эксперт.

"Россияне стали больше приобретать машины отечественного производства, которые потребляют Аи-92 – для водителей это важно, так как изначально снижает стоимость эксплуатации автомобиля, и весьма существенно. В текущем году самыми популярными моделями стали "Лада Гранта" и "Лада Веста", которые соответственно занимают первое и второе места в России по продажам. Кроме того, Аи-92 потребляют Kia Rio и Hyundai Creta – эти модели автомобилей занимают третье и четвертое места по популярности среди россиян", — сказал Деев.