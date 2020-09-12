МОСКВА, 12 сен /ПРАЙМ/. Риски для проекта "Северный поток 2" после ситуации с блогером Алексеем Навальным выросли, но утверждать о его остановке рано, прокомментировал РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен ранее выступила за начало новой дискуссии по строительству газопровода "Северный поток 2" после ситуации с Алексеем Навальным. Датское энергетическое агентство в июле 2019 года выдало разрешение на строительство газопровода.

"Вполне естественно, что после произошедшего с Алексеем Навальным степень поддержки проекта в Европе снижается. Риски введения санкций или остановки проекта возросли, это видно из риторики европейских политиков, но утверждать наверняка, что проект будет остановлен, пока рано", — сказал эксперт.

Маринченко отметил, что ключевой в данном вопросе будет позиция Германии, а она ещё не сформулирована.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.

При этом ситуация вокруг "Северного потока 2" осложняется инцидентом с Навальным, который побудил волну призывов к блокировке проекта его постоянной сторонницей — Германией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не видят рисков этого, а на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.