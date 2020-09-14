МОСКВА, 14 сен /ПРАЙМ/. Организация стран-экспортеров нефти в понедельник празднует 60 лет со дня своего основания. Как прежде, она привержена своей изначальной цели поддержания порядка на мировом рынке "черного золота", но теперь ставит перед собой и новые — устойчивое развитие, экология и искоренение энергетической бедности.

"Я часто думаю о том дне в 1960 году, настроении в Багдаде, том, как эти провидцы предвидели будущее ОПЕК и нефтяной промышленности. Очевидно — то, что было начато тогда, выдержало испытание временем: основные цели ОПЕК все те же, они заключаются в порядке и стабильности мирового нефтяного рынка", — говорится в заявлении генерального секретаря организации Мохаммеда Баркиндо.

"Но роль организации при этом значительно расширилась с точки зрения более глубокого сотрудничества с другими производителями, диалога с участниками отрасли и заботы о том, что беспокоит людей, например: устойчивое развитие, окружающая среда и искоренение энергетической бедности", — добавляет глава ОПЕК.

ОПЕК была создана в 1960 году Венесуэлой, Саудовской Аравией, Ираком, Ираном и Кувейтом. С тех пор организация значительно расширилась и сегодня насчитывает 13 стран: Алжир, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла. На долю этих стран приходится около 30% мировой добычи нефти.

С 2017 года члены ОПЕК вступили в более широкое сотрудничество со странами-производителями нефти, не входящими в организацию, в число которых вошла и Россия. Этот альянс получил название ОПЕК+ и был призван стабилизировать рынок нефти после его падения в 2014-2016 годах. Однако пандемия коронавируса бросила перед ОПЕК+ новый вызов, который страны пытаются решить через новую сделку о сокращении добычи нефти с мая 2020 года по апрель 2022 года.

Изначально члены организации и альянса ОПЕК+ планировали провести празднования по случаю дня создания ОПЕК. Мероприятие должно было пройти в Багдаде, однако пандемия COVID-19 поменяла эти планы и событие перенесли на более поздний срок.

Тем не менее внутри Секретариата ОПЕК было принято решение объявить 14 сентября официальным праздником. "Это создаст возможность для всех нас подумать над нашим наследием и бесценными принципами, которыми пропитано все, что делает организация. Поэтому я хотел бы пожелать всем вам счастливого дня ОПЕК", — подчеркнул генсек организации Баркиндо.