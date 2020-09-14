МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. По состоянию на конец прошлой недели (с 7 по 13 сентября) закупки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы впервые за текущий 2020 год оказались ниже, чем в прошлом 2019 году, пишет со ссылкой на информацию европейских операторов СПГ-терминалов "Коммерсант".

Начиная с января текущего года Европа получила 64,2 млрд кубометров СПГ после регазификации. Снижение составило 3,9%.

Европейские клиенты осознали, что из-за снижения расценок на газ до $60 — $70 за тысячу кубов выгоднее платить штрафы СПГ-американским заводам, чем выкупать заказанный заранее газ.

В связи с этим загрузка почти всех предприятий на территории США в августе была меньше 50%: в конце месяца заводы в Мексиканском заливе остановились из-за урагана Лаура. Отмечается, что один из заводов — Cameron — все еще испытывает проблемы из-за нарушения электроснабжения.

При этом эксперты прогнозируют, что такое падение не продлится долго: на рынках Азии стоимость партии СПГ уже достигает отметки в $140 — $150 за тысячу кубов после регазификации. В странах Европы — $130.

В сентябре европейские покупатели отказались от десяти грузов с американским СПГ, в июле — от 50 грузов. Это говорит о скором восстановлении спроса, отмечает издание.

Когда поставки из США достигнут рентабельности, все американские заводы заработают на полную мощность. По прогнозам Минэнерго США, производство вернется к нормальному уровню до ноября текущего года.

Издание пишет, что если такие прогнозы сбудутся, то российский экспортер "Газпром" столкнется с проблемами в четвертом квартале 2020 года, за счет которого компания планировала улучшить свои годовые показатели.

Ситуацию для российского поставщика осложняется еще и тем, что европейские хранилища заполнены на рекордные 92%: остатки потребностей стран Европы вполне могут быть покрыты американским СПГ.