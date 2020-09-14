МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Задача Датского энергетического агентства (DEA) заключается лишь в соблюдении условий разрешения, выданного на прокладку газопровода "Северный поток 2", заявил РИА Новости представитель регулятора Мортен Кристенсен.

"Дания, как и другие государства Балтийского моря, ратифицировала Конвенцию по морскому праву и поэтому обязана разрешать транзитные трубопроводы на своих участках континентального шельфа. Задача Датского энергетического агентства в связи с разрешениями или решениями, выданными в отношении трубопроводов… заключается исключительно в обеспечении соблюдения требований экологичности и безопасности", — сообщил представитель DEA в ответ на вопрос, сможет ли регулятор отозвать выданное ранее разрешение на прокладку "Северного потока 2".

"Ответственность Датского энергетического агентства в отношении прокладки труб ограничивается обеспечением соблюдения компаниями условий, на которых разрешение было предоставлено", — подчеркнул он.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта. При этом ситуация вокруг "Северного потока 2" осложняется инцидентом с блогером Алексеем Навальным, который побудил волну призывов к блокировке проекта его постоянной сторонницей — Германией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не видят рисков этого, а на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за начало новой дискуссии по строительству газопровода "Северный поток 2" после ситуации с Алексеем Навальным, сообщила датская телерадиокорпорация DR. Датское энергетическое агентство в июле 2019 года выдало разрешение на строительство трубопровода. На сегодняшний день завершена большая часть проекта.