МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. "Северный поток 2" базируется не на политических соглашениях между странами, а на миллиардных инвестициях шести ведущих энергокомпаний, заявили РИА Новости в операторе проекта Nord Stream 2 AG.

"Северный поток 2" базируется не на политических соглашениях между странами, а на миллиардных инвестициях шести ведущих энергетических компаний, пять из которых представляют страны ЕС", — сообщили в операторе, напомнив, что проект реализуется в строгом соответствии с национальным и международным правом и получил все необходимые согласования государственных органов пяти стран.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за начало новой дискуссии по строительству газопровода "Северный поток 2" после ситуации с Алексеем Навальным, сообщила датская телерадиокорпорация DR.

Датское энергетическое агентство в июле 2019 года выдало разрешение на строительство трубопровода. В понедельник регулятор заявил РИА Новости, что не собирается отзывать разрешение по "Северному потоку 2" из-за политики — в его задачу входит лишь обеспечение выполнения компаниями условий, на которых оно было предоставлено.