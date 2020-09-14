САРАТОВ, 14 сен /ПРАЙМ/. Саратовский филиал АО "Энергосбыт Плюс" по требованию прокурора города вернул потребителям свыше 14 миллионов рублей, необоснованно начисленных за отопление и горячую воду, сообщила Генпрокуратура РФ.

По данным ведомства, "Энергосбыт Плюс" при выставлении платежных документов за горячее водоснабжение и отопление в июне текущего года не учел произведенную в этот период оплату, а также некорректно разнес оплату между услугами в платежных документах по более 27 тысячам лицевых счетов.

"Прокурор города внес руководству саратовского филиала АО "Энергосбыт Плюс" представление, которое рассмотрено и удовлетворено. По требованию прокурора жильцам более 7 тысячи многоквартирных домов ресурсоснабжающей организацией произведен перерасчет платы за тепловую энергию в сумме более 14 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что нарушение прокуратура Саратова выявила в ходе проверки соблюдения законодательства при начислении гражданам платы за услуги в сфере ЖКХ.

"Энергосбыт Плюс" — объединенная энергосбытовая компания группы "Т Плюс". В нее входят 14 филиалов на территории РФ. Компания обладает статусом гарантирующего поставщика в Свердловской, Кировской, Оренбургской областях и в Удмуртии. Филиалы компании обслуживают более 120 тысяч организаций и более 3,4 миллиона домохозяйств.