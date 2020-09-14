МОСКВА, 14 сен — РИАНовости/Прайм. Добыча нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США, значительная часть производства которых представляет сланцевую нефть, в октябре снизится по сравнению с текущим месяцем на 68 тысяч баррелей в день, или на 0,9%, до 7,64 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

При этом самое большое снижение добычи ожидается на месторождении Eagle Ford — на 28 тысяч, до 1,127 миллиона баррелей в день, на Niobrara — на 23 тысячи, до 605 тысяч баррелей в сутки и на Anadarko — на 20 тысяч, до 394 тысяч баррелей в день. Добыча на Bakken, согласно прогнозу, сократится на 19 тысяч баррелей, до 1,171 миллиона баррелей в сутки. Наименьшее снижение прогнозируется на месторождении Appalachia — на 1 тысячу, до 134 тысяч баррелей в сутки.

Рост добычи ожидается на месторождении Permian — на 23 тысячи баррелей, до 4,173 миллиона баррелей в день. EIA также ожидает, что добыча на Haynesville не изменится и останется на уровне в 36 тысяч баррелей в день.

EIA также ожидает в октябре общего сокращения добычи газа на всех этих месторождениях на 428 миллионов кубических футов, до 80,598 миллиарда.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в августе уменьшилось по сравнению с предыдущим месяцем на 77, до 7665.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.