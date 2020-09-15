ВЕНА, 14 сен /ПРАЙМ/. Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли будет всерьез убеждать Вену отказаться от "Северного потока 2" на фоне ситуации с Алексеем Навальным, но отдельные заявления не исключены, заявил РИА Новости научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови.

Зеленский 15-16 сентября посетит Вену с официальным визитом, проведет встречи с федеральным президентом Александером Ван дер Белленом, канцлером Себастьяном Курцем, а также председателем Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) Вольфгангом Соботкой.

"Вряд ли Зеленский станет всерьез убеждать австрийское правительство в целесообразности отказа от "Северного потока 2", хотя, конечно, отдельных заявлений исключить нельзя. Визит Зеленского носит прагматический характер, президенту Украины необходимо заручиться поддержкой в непростой для него внутриполитической ситуации. В связи со значительным присутствием австрийских компаний на украинском рынке будет обсуждаться дальнейшее углубление экономического сотрудничества, увеличение австрийских инвестиций", — сказал политолог.

Говоря о "Северном потоке 2" на фоне ситуации с Навальным, Дубови подчеркнул, что решение будет приниматься не в Вене, а в Берлине.

"В связи с "отравлением" Алексея Навального отказ от проекта "Северный̆ поток 2" возможен, хотя пока и маловероятен. Во-первых, проект почти завершен, во-вторых, отказ от него не отвечает стратегическим интересам Германии", — заключил собеседник агентства.

Ранее ряд политиков в Германии высказались за остановку проекта "Северный поток 2" в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, к санкциям против России призывали и в других западных странах. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным — это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах. Он отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки Германией "Северного потока 2", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.