Разгерметизация газопровода, поставляющего газ в Европу, произошла в Киевской области
МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. Разгерметизация газопровода, который качает газ на Европу, произошла в поселке Чабаны Киевской области, сообщается на сайте местной поселковой рады.
"В Чабанах произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), поставляющего газ в Европу и проходящего через поля Чабанов. Произошел мощный выход газа в окружающую среду", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуацию удалось взять под контроль, установлена заглушка и выход газа прекращен.
https://1prime.ru/energy/20200915/832024456.html