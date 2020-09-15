МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. Разгерметизация газопровода, который качает газ на Европу, произошла в поселке Чабаны Киевской области, сообщается на сайте местной поселковой рады.

"В Чабанах произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), поставляющего газ в Европу и проходящего через поля Чабанов. Произошел мощный выход газа в окружающую среду", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуацию удалось взять под контроль, установлена ​​заглушка и выход газа прекращен.