ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 сен /ПРАЙМ/. Сахалинской области не избежать мировой тенденции перевода автотранспорта на газовое топливо, считает губернатор региона Валерий Лимаренко.

"Газ практически без переработки можно превращать в топливо — в отличие от нефти. Поэтому на Сахалине газ будет всегда стоить дешевле, чем бензин… В мире уже отказываются от бензина и дизтоплива. Это ярко выраженная тенденция, которой нам не избежать", — сказал он во вторник, выступая перед общественностью с отчетом за год работы в должности.

Правительство области предоставило жителям возможность переоборудовать автомобили бесплатно. Выдано уже около тысячи сертификатов на эти цели. Власти постепенно переводят весь государственный и муниципальный транспорт на голубое топливо.

В этом году в Южно-Сахалинске откроется очередная стационарная газовая заправка. Осенью будут приобретены передвижные заправки для Тымовского (север Сахалина), а также для Невельска (юг) и Поронайска (центр). В 2021 году запустят заправку в Анивском районе (юг).

По словам Лимаренко, бизнес также планирует открыть шесть передвижных газозаправочных станций.