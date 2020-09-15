ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 сен /ПРАЙМ/. Сжиженный природный газ (СПГ) будут использовать на Сахалине для газификации домов, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко во вторник, выступая перед общественностью с отчетом за год работы в должности.

"Поставили задачу за пять лет газифицировать всю Сахалинскую область за счет сетевого и сжиженного природного газа. СПГ будет использоваться там, куда трубу провести невозможно", — сказал губернатор.

Он добавил, что федеральные власти уже поддержали эту инициативу сахалинского правительства. Планируется построить в Поронайске (центр Сахалина) завод по производству СПГ мощностью 60 тысяч тонн в год.

По данным властей, в 2019 году на газ перевели 730 домовладений. Кроме снижения экологической нагрузки, на отоплении своего дома каждая семья стала ежемесячно экономить в среднем более 4 тысяч рублей.

Всего в 2020 году доступ к газу должны получить порядка 3,5 тысяч потребителей в Сахалинской области.