НОВОСИБИРСК, 15 сен /ПРАЙМ/. Более 400 тысяч квадратных метров территории зоны загрязнения, что по площади сравнимо с 56 футбольными полями, было обработано в рамках ликвидации ЧС с разливом дизтоплива на норильской ТЭЦ-3, сообщил вице-президент ПАО "ГМК "Норильский никель" Андрей Грачев.

"Компанией было направлено максимум необходимых средств, усилий на ликвидацию последствий аварии… Было установлено более 200 заградительных и сорбирующих бонов. В районе ТЭЦ-3 и реки Амбарная собрано более 34 тысяч кубических метров топливно-водяной смеси. Это более тысячи автоцистерн крупной емкости. На реке Амбарная, а это основная зона загрязнения, обработано 400 тысяч квадратных метров территории – это 56 футбольных полей. В ликвидации участвовало более 1,5 тысячи человек и около 300 единиц техники компании и 12 специализированных организаций", — сообщил он на совещании в Новосибирске.

Грачев отметил, что "Норильский никель" хочет получить от ученых по итогам экспедиции "ясную, четкую, научно обоснованную картину последствий аварии, которая не зависела бы от конъюнктуры".

"Необходимо определить наиболее эффективные инструменты, методики и технологии для возвращения экосистемы в нормальное состояние… Стратегическая задача – разработка новой концепции новых принципов ведения хозяйственной деятельности в арктической зоне РФ", — сказал он.

Грачев также сообщил, что "Норникель" в настоящее время приступает к реализации программы поддержки коренных и малочисленных народов и нуждается в этом в помощи государства.

Большая норильская экспедиция была организована Сибирским отделением РАН по приглашению "Норникеля". Научная инициатива направлена на всестороннее изучение последствий техногенных вмешательств.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.