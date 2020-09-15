ВЕНА, 15 сен — ПРАЙМ. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что не видит никакой связи между коммерческим проектом "Северный поток 2" и ситуацией вокруг Алексея Навального. Меркель: решение по "Северному потоку 2" будет не германским, а европейским

"Я лично не вижу никакой связи между ситуацией вокруг Навального и проектом "Северный поток 2". Для меня это коммерческий проект", — сказал австрийский президент, отвевая на вопрос, поддержала бы Австрия закрытие проекта из-за ситуации с Навальным.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток 2". Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции.