Президент Австрии выступил против блокировки "Северного потока 2"
ВЕНА, 15 сен — ПРАЙМ. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что не видит никакой связи между коммерческим проектом "Северный поток 2" и ситуацией вокруг Алексея Навального.
"Я лично не вижу никакой связи между ситуацией вокруг Навального и проектом "Северный поток 2". Для меня это коммерческий проект", — сказал австрийский президент, отвевая на вопрос, поддержала бы Австрия закрытие проекта из-за ситуации с Навальным.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток 2". Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции.
https://1prime.ru/energy/20200915/832027916.html