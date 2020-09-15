МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа в России в августе прекратило снижение и перешло к росту, увеличившись на 0,9% в годовом выражении, до 2,4 миллиона тонн, следует из данных Росстата.

Впервые в 2020 году производство СПГ в РФ продемонстрировало снижение в июне — на 10,1% к аналогичному периоду прошлого года, до примерно 2 миллионов тонн. Эта динамика сохранилась и в июле, показатель уменьшился тогда на 11,6% год к году — до 2,2 миллиона тонн. Однако в августе он вновь перешел к росту.

"Производство сжиженного газа составило в августе 2,4 миллиона тонн, что на 11% больше, чем месяцем ранее, и на 0,9% больше, чем в августе 2019 года. В целом за 8 месяцев 2020 года произведено 20 миллионов тонн СПГ, что на 4,3% больше, чем за январь-август 2019 года", — говорится в сообщении Росстата.

При этом добыча природного газа в России по итогам восьми месяцев текущего года снизилась на 10,9% к аналогичному периоду прошлого года — до 382 миллиардов кубометров. В том числе в августе показатель составил около 46 миллиардов кубометров, что на 3,5% ниже уровня августа 2019 года, но на 9,8% больше июля 2020 года.

По данным Росстата, производство СПГ в России в 2019 году выросло на 47,7% — до 29,5 миллиона тонн, добыча природного газа — на 0,8%, до 644 миллиардов кубометров, а ПНГ — на 6,9%, до 94,7 миллиарда кубометров.