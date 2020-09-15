МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Добыча угля в России в январе-августе составила 257 миллионов тонн, что на 9,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, в августе показатель снизился на 9,1% — до 32 миллионов тонн, следует из данных Росстата.

При этом объем добычи угля в августе снизился на 0,7% по сравнению с июлем 2020 года. В Кемеровской области снижение объемов добычи по сравнению с июлем 2020 года составило 0,1%, в Республике Коми – 4,4%, в Новосибирской области – 4%, в Сахалинской области – 6,9%, в Республика Хакассия – 3,2%.

"Угольная отрасль показывает разнонаправленную динамику, зависящую от спроса на различные типы угля. В частности, на протяжении нескольких месяцев растет добыча рядового бурого угля (лигнита). В августе увеличение объемов составило 8,5% к июлю 2020 года (месяцем ранее рост составил 9,3% к июню 2020 года)", — говорится в сообщении Росстата.

При этом добыча коксующегося угля в августе выросла на 2,9% до 7,7 миллиона тонн по сравнению с июлем 2020 года, но по сравнению с августом 2019 года произошло снижение добычи на 5,4%. Одновременно, добыча антрацита снизилась на 0,3% по сравнению с июлем 2020 года.