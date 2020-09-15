МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Кувейт собирается открыть в марте крупнейший на Ближнем Востоке СПГ-терминал, который увеличит пропускную способность региона почти в два раза, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Кувейт намерен открыть в марте крупнейший на Ближнем Востоке терминал для импорта СПГ… Аль-Зур позволит Кувейту получать 22 миллиона тонн СПГ (около 31 миллиарда кубометров) в год, что практически удвоит пропускную способность региона", — говорится в сообщении.

Источники уточнили, что власти Кувейта еще не решили, стоит ли оставлять текущий терминал, используемый для импорта СПГ мощностью 5,8 миллиона тонн в год после ведения в эксплуатацию нового терминала.

Один из источников также сообщил, что в ближайшие дни подразделение государственной Kuwait Petroleum Corporation (KPC) — Kuwait Integrated Petroleum Industries Co. выберет компанию, которая будет обслуживать Аль-Заур в течение пяти лет.