МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Польша использует идею европейской солидарности, противостояния России и энергетической независимости для доминирования в Восточной Европе и нанесения экономического ущерба Германии. Последнее десятилетие Польша при содействии США стремится стать энергетической сверхдержавой Центральной Европы за счет Европейского союза.

"СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ В ПОЛЬШЕ НЕ ТАКОЙ, КАК В США"

Департамент энергетики США в 2011 году опубликовал доклад, согласно которому Польша обладала самыми большими запасами сланцевого газа в Европе. По оценке американских специалистов, извлекаемые запасы сланцевого газа составляли 5,3 трлн куб. м. После публикации доклада Варшава захотела вслед за США повторить "сланцевую революцию", чтобы обрести энергетическую независимость от России и обеспечить экологически чистым топливом другие европейские страны. В Польше рассказали, что им не нравится в России

Изначально многие эксперты высказывали сомнения, что Польша обладает такими огромными запасами природного газа. Польский геологический институт в 2012 году провел исследовательские работы и оценил газовый потенциал страны в 400-700 млрд куб. м. Несмотря на пересмотр запасов в сторону понижения, крупнейшие нефтегазовые компании мира – в том числе, ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Total, Marathon Oil – приступили к разработке залежей сланцевого газа.

Однако польский сланцевый проект обернулся полным фиаско. Пробурив десятки скважин и потратив миллиарды долларов, крупные западные компании к концу 2015 года избавились от польских газовых активов и покинули страну.

Согласно последнего обзора BP Statistical Review of World Energy, в прошлом году доказанные запасы природного газа в Польше составили всего 100 млрд куб. м. В 2019 году в стране было добыто 4 млрд куб. м газа – на 0,5 млрд куб. м меньше, чем в 2011 году во время "сланцевого бума".

PGNiG, государственная нефтегазовая компания Польши, до последнего времени надеялась на возрождение сланцевого проекта, но в прошлом месяце ее глава Ежи Квечиньский признал: в ближайшем будущем добыча сланцевого газа невозможна в связи с отсутствием необходимых технологий. Американские технологии, благодаря которым США стали мировым лидером по добыче газа, в Польше оказались неэффективны.

"Сланцевый газ в Польше не такой как в США. Используемая там технология в Европе себя не оправдала", — сказал Квечиньский в эфире Польского радио.

Он признал, что добыча сланцевого газа откладывается до лучших времен, когда станут доступными более совершенные технологии.

Квечиньский заблуждается, добыча сланцевого газа в Польше откладывается навсегда. Даже самые совершенные технологии не способны обеспечить добычу газа, которого нет. В 2015 году перед уходом из Польши западных нефтегазовых компаний стали известны результаты оценочного бурения на сланцевых структурах в Польше. Продуктивность оценочных скважин оказалась очень низкой. Объемы добытого сланцевого газа менее чем на треть покрывали затраты на бурение.

Сланцевый проект провалился, но Польша не отказалась от планов стать энергетической сверхдержавой Европы, используя ресурсы США.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ ЗА СЧЕТ ЕС

Польские власти изначально не доверяли данным доклада Департамента энергетики США, поэтому в 2011 году на побережье Балтийского моря в городе Свиноуйсьце началось строительство терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ). Варшава убедила Брюссель оказать финансовую помощь, поскольку СПГ-терминал в Свиноуйсьце поможет Польше обрести энергетическую независимость от России.

Для обеспечения терминала сырьем PGNiG заключила с катарской компанией Qatargas 20-летний контракт на поставку СПГ в объеме 1,5 млн т/г (≈2 млрд куб м после регазификации), начиная с 2014 года.

Сроки завершения строительства неоднократно переносились, но в апреле 2016 года СПГ-терминал официально был запущен в эксплуатацию. Мощность терминала составила 5 млрд куб. м/г, но он никогда не был загружен полностью.

PGNiG сначала забронировала 65% мощности СПГ-терминала, но в 2018 году была вынуждена забронировать 100%, поскольку другие компании отказались покупать газ в Свиноуйсьце из-за его дороговизны по сравнению с российским трубопроводным газом.

В прошлом году поставки СПГ в Польшу достигли рекордного объема 3,43 млрд куб. м (после регазификации) и загрузка терминала в Свиноуйсьце снизилась до 69%. Руководство польской компании объясняет неполную загрузку обязанностью покупать газ у "Газпрома" в соответствии с долгосрочным контрактом, в котором содержится условие "бери или плати".

В 2019 году Польша увеличила импорт газа на 1,32 млрд куб. м по сравнению с годом ранее – до 14,85 млрд куб. м. Из этого объема поставки по трубопроводам составили 11,45 млрд куб. м — 8,95 млрд куб. м из России и около 2,5 млрд куб. м из Германии и Чехии. Весь газ, поступивший в Польшу из Германии и Чехии, является российским по происхождению. Европейские трейдеры закупают топливо у "Газпрома" по долгосрочным контрактам, а затем перепродают его PGNiG.

По сообщениям из польских источников, строительство СПГ-терминала обошлось в 720 млн евро, а вместе с сопутствующей инфраструктурой – дноуглубительные работы в акватории порта Свиноуйсьце, подсоединение к существующей газораспределительной системе и т. д. – было потрачено около 1 млрд евро.

Обретение энергетической независимости Польшей дорого обходится ЕС. Европейские банки обеспечили проектное финансирование строительства польского СПГ-терминала и предоставили в виде грантов, безвозмездно, 279 млрд евро. Всего с 2007 по 2019 год в энергетическую сферу Польши ЕС инвестировал более 2 млрд евро.

Не обеспечив полную загрузку, Варшава объявила о планах расширить СПГ-терминал сначала до 7,5 млрд куб. м/г, а затем до 8,3 млрд куб. м/г.

Расширение СПГ-терминала оценивается в 428 млн евро. Из этой суммы от европейских структур Варшава получит в виде гранта 104 млн евро. В июне PGNiG подписала соглашения с подрядчиками, которые будут осуществлять расширение СПГ-терминала в Свиноуйсьце.

Сейчас основным поставщиком СПГ в Польшу является Катар, но PGNiG заключил с несколькими американскими компаниями долгосрочные контракты, и с 2024 до 2042 год поставки СПГ из США достигнут 9,3 млрд куб. м (после регазификации).

Для приема американского газа польские власти рассматривают проект размещения плавучего СПГ-терминала в порту Гданьска. Начальная мощность плавучего терминала в Гданьске составит 4,5 млрд куб. м/г, но может быть увеличена до 12 млрд куб. м/г.

НОРВЕЖСКИЙ ГАЗ ДЛЯ ПОЛЬШИ

В мае этого года президент Польши Анджей Дуда объявил о начале строительства газопровода Baltic Pipe из Северного моря до побережья Польши. Газопровод мощностью 10 млрд куб. м/г является совместным проектом Gaz System, оператора польской газораспределительной системы и СПГ-терминала в Свиноуйсьце, и датской Energynet. Проект оценивается в 1,6 млрд евро. На его реализацию Варшава надеется получить от ЕС гранты в размере 267 млн евро. Польские власти не устают повторять, что Baltic Pipe позволит Польше наконец обрести полную энергетическую независимость от России. Польша готова предложить ФРГ газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока 2"

Запустить газопровод в эксплуатацию планируется в конце 2022 года, когда завершается долгосрочный контракт между "Газпромом" и PGNiG на поставку российского газа в Польшу.

Многие западные эксперты уверены, что строительство Baltic Pipe не будет завершено в установленный срок, а экономическая целесообразность проекта всегда вызывала сомнения, но их аргументы не принимаются в расчет.

PGNiG обладает газовыми активами на шельфе Северного моря. В прошлом году объем добычи составил всего 0,5 млрд куб. м. Планируется увеличить добычу до 0,7 млрд куб. м в 2021 году. Нефтегазовые гиганты покидают Северное море и распродают истощенные месторождения, которые скупают мелкие и средние компании такие, как PGNiG. В польской компании надеются, что после 2022 года она сможет добывать в Северном море до 2,5 млрд куб. м/г благодаря приобретению новых активов. Поскольку PGNiG не хватает собственных ресурсов, для заполнения Baltic Pipe газ будет закупаться у других компаний, ведущих добычу на шельфе Норвегии в Северном море.

Запуск газопровода в эксплуатацию на полную мощность приведет к сокращению предложения и росту цен на газ на рынке Западной Европы, но повысит спрос на американский СПГ в регионе, поэтому проект поддерживают в Вашингтоне.

Кроме того, Польша надеется поставлять свой газ в соседние страны, для чего за счет ЕС строятся трубопроводы в Литву и Словакию. Однако поставки газа из Польши в другие страны станут возможны, только если "Северный поток – 2" не будет достроен.

ПРОДАМ НЕЗАВИСИМОСТЬ ДОРОГО

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступала сторонником строительства газопровода "Северный поток – 2", но после ситуации с якобы отравлением оппозиционера Алексея Навального ее отношение к проекту изменилось. Сейчас канцлер говорит, что решение должно быть общеевропейским. Коллеги Меркель по Христианско-демократическому союзу все громче настаивают в Бундестаге на "заморозке" "Северного потока – 2", что, по их мнению, должно стать наказанием за применение отравляющих веществ против оппозиционера-блогера.

Варшава решила воспользоваться удобным случаем и предложила заменить российский газ поставками по Baltic Pipe – газопроводу, который еще предстоит построить за деньги ЕС. Обретение энергетической независимости Польши откладывается. Ничего личного, только бизнес. Поляки хотят перепродавать немцам и прочим европейцам норвежский газ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье, опубликованной в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, призывает Германию и другие страны ЕС проявить общеевропейскую солидарность и отказаться от "Северного потока – 2" и "отправить его в архив".

Если "Северный поток – 2" не будет достроен, то PGNIG получает мощный рычаг давления на "Газпром". По территории Польши проходит газопровод "Ямал – Европа" мощностью 33 млрд куб. м/г, по которому российский газ поставляется в эту страну и далее в Германию. Долгосрочный контракт на транзит через Польшу закончился 17 мая, и теперь "Газпром" вынужден выкупать мощности "Ямал – Европа" на аукционах в соответствии с европейскими правилами. Это позволяет польской стороне навязывать "Газпрому" любые условия транзита. Более того, транзит российского газа может быть перекрыт полностью под любым политическим предлогом.

Действующий контракт между "Газпромом" и PGNiG завершается 31 декабря 2020 года, но это не означает, что Польша откажется от российского газа ради обретения энергетической независимости. Угрожая прекращением транзита, Варшава может заставить "Газпром" значительно снизить цену на газ, поставляемый в Польшу. Дешевый российский газ PGNiG реализует на внутреннем рынке, а дорогой из США, Катара или Норвегии перепродаст в соседние страны, в том числе в Германию.

Германии и другим странам ЕС грозит энергетическая зависимость не только от США, но и от Польши, которая, не имея собственного газа, станет крупнейшим газовым хабом Центральной Европы. Хочется верить, что в Берлине и других европейских столицах осознают, какие негативные последствия влечет отказ от "Северного потока – 2". Экономические и политические амбиции Варшавы толкают ЕС к жесткому противостоянию с Россией, в чем не заинтересованы Германия и другие развитые европейские страны.

Перед Второй мировой войной Польша проводила такую хищническую политику, что даже Уинстон Черчилль назвал эту страну "гиеной Европы". К чему привела такая политика, хорошо известно. Сейчас Польша ведет себя, как гиена на газовом рынке Европы.