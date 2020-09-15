МИНСК, 15 сен /ПРАЙМ/. Пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко в разговоре с РИА Новости опроверг информацию, что из-за забастовки остановились цеха предприятия "Гродно Азот".

Ранее во вторник Telegram-каналы распространили сообщение, что ряд цехов "Гродно Азот" остановили работу из-за забастовки сотрудников, и это приведет к полной остановке предприятия.

"Никакой такой ситуации на "Гродно Азот" нет. Информации об остановке предприятия нет, работа идет в штатном режиме", — сказал агентству пресс-секретарь.

Тищенко заявил, что "ситуация, как она преподносится в Telegram-каналах, не имеет ничего общего с реальностью". Собеседник агентства отметил, что на предприятии нет забастовок, которые бы могли привести к остановке технологических процессов.

В свою очередь корпоративное издание завода "Гродненский химик" сообщает на своем сайте, что несколько основных структурных подразделений ОАО "Гродно Азот" планово перейдут в режим ремонта. Например, уже с 18 сентября начнутся ремонтные работы продолжительностью в 25 суток в цехах аммиак-4 и карбамид-3.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок, включая "Гродно Азот". Однако власти заявили, что предприятия работают штатно.