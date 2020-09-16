КИЕВ, 16 сен /ПРАЙМ/. ПАО "Газпром" заплатит около 2 миллиардов долларов Украине за транзит газа в 2020 году, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Я думаю, в этом году цифра будет близкой к 2 миллиардов долларов", — сказал Коболев в интервью Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале во вторник вечером.

Он напомнил, что эта сумма обеспечивается за счет принципа "качай или плати".

Он добавил, что при успешной реализацией проекта "Северный поток 2" с окончанием контракта между РФ и Украиной "с высокой долей вероятности транзита газа по территории Украины не будет".

Россия и Украина в конце декабря подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта. Согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.