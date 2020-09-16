МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Продажа доли ВТБ в "Русгидро", которую банк получил в рамках форвардного контракта, сейчас не обсуждается, заявил член правления, первый заместитель гендиректора компании Андрей Казаченков.

"В данный момент каких-то обсуждений по закрытию этого контракта, по продаже доли, которая находится в привязке к этому контракту, нет. Мы работаем с нашим партнером, банком ВТБ, на долгосрочной основе и удовлетворены сотрудничеством по форвардному контракту", — сказал Казаченков в ходе онлайн-конференции с аналитиками "Атона".

В 2017 году компания и банк подписали форвардный контракт на акции на 55 миллиардов рублей на пять лет, и ВТБ получил более 13% "Русгидро". По условиям контракта, если ВТБ будет продавать акции или контракт закончится, а бумаги будут дешевле, чем при покупке, то "Русгидро" доплатит банку разницу. Если цена акций при продаже будет выше, банк возместит эту разницу компании. При этом дивиденды, которые ВТБ получит от компании, пойдут в учет форвардной цены контракта. В прошлом году компания продлила форвардный контракт с ВТБ до 2025 года.

"Русгидро" — российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт. По состоянию на конец июня 61,7% акций компании принадлежало государству, 13% — ВТБ, 5,8% — ООО "Авитранс" (дочерней компании "ВСМПО-Ависма").