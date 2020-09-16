МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) в ноябре сократит поставки каждого из своих четырех сортов нефти на 25% по сравнению с контрактными обязательствами после снижения на 30% месяцем ранее, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что это коснется поставок сортов нефти Murban, Umm Lulu, Das и Upper Zakum.

В июле, августе и сентябре ADNOC сокращала поставки на 5% ежемесячно, а в октябре будет сокращать их на 30%. Сокращение происходит в рамках договоренностей ОПЕК+ по снижению добычи.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. В период с августа до конца года альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки, а далее будет снижать на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

ADNOC добывает большую часть нефти в ОАЭ и обладает 6% мировых запасов нефти. Компания сейчас находится в процессе слияния своих транспортных департаментов, а также планирует образовать трейдерское отделение.