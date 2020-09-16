МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и обсудит итоги работы компании за полгода, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин и Миллер обсудят "Северный поток 2", если посчитают необходимым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если посчитают необходимым или президент, или глава "Газпрома", то они поднимут эту тему в ходе беседы. Мы сообщим вам", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.

На встрече в среду Путин и Миллер традиционно подведут итоги работы "Газпрома" за полгода, а также обсудят основные программы, над которыми работает компания, уточнил Песков. Он также напомнил, что диалог носит регулярный характер.