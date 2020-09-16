МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в среду попросил доложить о подготовке компании к предстоящему отопительному сезону в стране и о плане газификации.

"Алексей Борисович, вопросов много как обычно. Я просил бы начать с двух. Первый — это подготовка к приближающемуся отопительному сезону, и планы газификации", — обратился Путин к главе "Газпрома".

Миллер заверил Путина, что "Газпром" полностью удовлетворит все потребности потребителей предстоящей зимой, в ПХГ Европы закачает около 9 миллиардов кубометров газа.

"Подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду идет строго в соответствии с планом-графиком работ. На начало периода отбора оперативный резерв газа в подземных хранилищах Российской Федерации составит 72,3 миллиарда кубометров газа. При этом мы сохраним суточный рекордный показатель отбора – 843,3 миллиона кубометров газа в сутки. "Газпром" также закачает почти что 9 миллиардов кубометров газа в подземные хранилища в Европе. Исполнение всех этих мероприятий позволит "Газпрому" в зимний период полностью удовлетворить все потребности наших потребителей", — сказал он.

Кроме того, "Газпром" в рамках программ газоснабжения и газификации регионов РФ увеличил финансирование на текущий год в 1,6 раза, до 56 миллиардов рублей, сообщил глава "Газпрома".

"Один из самых главных социальных проектов – это наши программы газоснабжения и газификации с субъектами Российской Федерации. В 2020 году мы объем финансирования со стороны "Газпрома" увеличили более чем в 1,6 раза, объем инвестиций "Газпрома" предусмотрен в 56 миллиардов рублей, это на 22 миллиарда больше, чем в 2019 году", — сказал Миллер.

По словам главы "Газпрома", в 2020 году будет построено 2350 километров линейных газопроводов, газифицировано 319 населенных пунктов и построено 410 котельных. Уровень газификации по стране на конец года составит 71,4%. Но при этом в 11 субъектах РФ газификация будет полностью будет завершена.

Путин в июне поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии "Газпрома" и других заинтересованных организаций обеспечить поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году и найти источники финансирования для подключения граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств.

В свою очередь Минэнерго разработало новую концепцию газификации в России, призванную вдвое снизить сроки этого процесса и максимально освободить граждан от платы за подключение газа к их домам. Предлагается создать единого оператора газификации в каждом регионе, в основном им станет "Газпром". Оператор будет нести ответственность за доведение газа от магистральной трубы до самого дома. "Газпром" при этом оценивает потребность в инвестициях на газификацию РФ до 2030 года в 2 триллиона рублей и ведет переговоры с правительством о мерах поддержки.

"Единая Россия" предложила возложить все затраты на подключение россиян к газу на "Газпром". Компенсировать затраты компании партия предлагает через предоставление мер государственной поддержки: например, через льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) или выпуск бессрочных облигаций.