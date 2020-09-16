МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать идею главы "Газпрома" Алексея Миллера о назначении компании единым оператором при газификации домов в регионах. "Газпром" полностью удовлетворит все потребности потребителей предстоящей зимой

В ходе встречи с главой компании президент упомянул о докладе Счетной палаты.

"Счетная палата докладывала мне об определенных проблемах, связанных с синхронизацией работы "Газпрома" и региональных и муниципальных властей. Как вы оцениваете эту ситуацию? При реализации программы газификации я имею в виду", — поинтересовался Путин.

Миллер в ответ озвучил идею.

"Да, Владимир Владимирович, вы знаете, есть предложение, которое, может быть, имеет смысл рассмотреть, – "Газпром" назначить единым оператором программ газоснабжения и газификации. "Газпром" мог бы строить полностью газопроводы-отводы, строить межпоселковые газопроводы, строить дополнительно – сейчас строят субъекты – внутрипоселковые газопроводы и строить так называемые "газопроводы последней мили", — предложил он.

По его словам, это ускорило бы темпы газификации и позволило регионам больший объем финансирования в рамках своего бюджета на теплоэнергетику, на котельные.

"Такой подход позволил бы определенным образом перераспределить бюджетные средства среди регионов, и абсолютно точно такой подход позволил бы планировать, что называется, от конечного потребителя. "Газпром" в этом случае не создавал бы избыточные мощности, в частности, в газопроводах-отводах. Процент загруженности газопроводов-отводов у нас, к сожалению, не очень высокий, то есть созданы избыточные мощности", — пояснил он.

Президент согласился проработать предложение: "Хорошо, давайте я поручу правительству проработать, вместе с вами проработаем".