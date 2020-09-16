КАИР, 16 сен — ПРАЙМ. Итальянская Eni и британская BP открыли новое газовое месторождение на шельфе с запасами более 113 миллиардов кубометров газа, сообщила в среду итальянская компания.

Месторождение расположено в зоне "Большой Нурос" на шельфе в 120 километрах к северо-востоку от Александрии.

Eni сообщила о бурении разведочной скважины Nidoco NW-1, в ходе которого обнаружены "газоносные пески толщиной в 100 метров с хорошими петрофизическими свойствами".

"Предварительная оценка результатов скважины… указывают на то, что запасы газа в районе Большой Нурос могут превышать 4 триллиона кубических футов (более 113 миллиардов кубических метров – ред.)", — говорится в пресс-релизе.

Оператором проекта выступает Eni, которой принадлежит 75%, 25% принадлежат BP.

Египет в последнее время наращивает добычу "голубого топлива". В прошлом году страна объявила о выходе на полное соцобеспечение газом. Кроме того, Каир неоднократно говорил о намерении стать региональным энергетическим хабом. В середине января 2020 года страны Восточного Средиземноморья парафировали первый официальный договор о создании газового форума. Этот договор будет направлен в Европейский союз, чтобы подтвердить его соответствие европейскому праву.