МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Реализация проекта "Северный поток 2" не была главной темой на встрече президента Российской Федерации Владимира Путина и главы "Газпрома" Алексея Миллера в среду, обсуждались другие вопросы, которые касались внутренних дел, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня, насколько я знаю, это не было главной темой. В основном говорили о внутренних делах, инвестпрограммах "Газпрома", внутренней газификации. Больше концентрировались по конкретной работе по нитке через Монголию", — сообщил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментируя опасения по реализации "Северного потока 2", он отметил, что в Кремле недоумевают, "почему какие-то ситуации связывают с экономически целесообразными коммерческими проектами". "Мы недоумеваем, категорически не согласны", — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток 2". Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции.

В Кремле ранее уже призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу, и в первую очередь Германии.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.