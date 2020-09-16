МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Росатом рассчитывает, что первый блок Белорусской АЭС будет подключен к национальной энергосети в конце октября – начале ноября, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в ходе встречи с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.

Кадры встречи, прошедшей в формате видеосвязи, опубликованы в среду на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".

"Слаженно развивается белорусский проект (АЭС)… Надеемся, что на грани октября и ноября подключим первый блок Белорусской станции к сети", — сказал Лихачев.