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МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Росатом рассчитывает, что первый блок Белорусской АЭС будет подключен к национальной энергосети в конце октября – начале ноября, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в ходе встречи с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.

Кадры встречи, прошедшей в формате видеосвязи, опубликованы в среду на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".

"Слаженно развивается белорусский проект (АЭС)… Надеемся, что на грани октября и ноября подключим первый блок Белорусской станции к сети", — сказал Лихачев.

Ранее в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что церемония начала работы Белорусской АЭС запланирована на 7 ноября.

Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Сейчас на первом энергоблоке Белорусской АЭС идут работы по подготовке к пуску реакторной установки, который намечен на сентябрь. Первую электроэнергию на БелАЭС планируется выработать в четвертом квартале текущего года. Ввод энергоблока №1 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.