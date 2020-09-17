МОСКВА, 17 сен /ПРАЙМ/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет в четверг плановую встречу для обсуждения "штормящего" нефтяного рынка, но действовать, как ожидается, будет осторожно.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

В четверг альянсу предстоит обсудить крайне волатильный в последнее время нефтяной рынок. Так, цена нефти Brent на прошлой неделе упала ниже 40 долларов за баррель впервые с июня. Как пояснял РИА старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко, данное падение — результат осознания рынком реальных сроков восстановления, а также того, что сделки ОПЕК+ на самом деле недостаточно для быстрой нормализации уровня мировых запасов.

Неопределенность на рынке признает и ОПЕК — по прогнозам организации, из-за роста случаев заболеваемости COVID-19 спрос на нефть может восстанавливаться не так быстро, как ожидалось ранее. Организация в своем сентябрьском докладе ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть на 2020 и 2021 годы на 0,4 миллиона баррелей в сутки, и ожидает теперь его падения на 9,5 миллиона баррелей в сутки в текущем году и роста лишь на 6,6 миллиона баррелей в сутки в следующем. При этом ОПЕК подчеркнула, что не исключает дальнейшего ухудшения прогноза в случае распространения пандемии.

Тем не менее, как сообщили РИА Новости в одной из делегаций альянса, на предстоящей встрече не будет рассматриваться углубление сокращений добычи в рамках сделки. Некоторым участникам ОПЕК+, по всей видимости, не очень комфортны даже текущие квоты. Так, по данным агентства Рейтер, власти Ирака задумываются над тем, чтобы попросить освобождения от условий соглашения в 2021 году.

Однако альянс, вероятно, продлит на октябрь и ноябрь так называемый механизма компенсации перепроизводства, сообщали источники Рейтер. Речь идет о периоде, в рамках которого не полностью выполнявшие обязательства по сокращению добычи страны должны до конца сентября компенсировать свое перепроизводство нефти. Среди таких "двоечников" назывались Нигерия, Ирак, Казахстан, Ангола и ряд других. Обсуждение этого вопроса на сентябрьской встрече ОПЕК+ допускал и глава Минэнерго РФ Александр Новак.