КРАСНОЯРСК, 17 сен /ПРАЙМ/. Арбитражный суд 12 октября рассмотрит иск Росприроднадзора на более чем 147 миллиардов рублей к Норильско-Таймырской энергетической компании по делу о разливе нефтепродуктов, сообщается на сайте суда.

"Принять к производству заявление (исковое заявление). Назначить предварительное судебное заседание. Назначить дело к судебному разбирательству. Следующее заседание 12 октября", — говорится в сообщении.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей и обратился в суд с иском о возмещении указанной суммы. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.