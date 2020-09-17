МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. "Русснефть" в феврале сократила инвестпрограмму на 2020 год более чем на 35% с ранее запланированных 26 миллиардов рублей, заявил глава "Русснефти" Евгений Толочек.

"В феврале, когда пришла беда, мы больше чем на 35% сократили инвестпрограмму, почти на 16% — операционную. Это дало нам экономию больше 12,5 миллиарда рублей. Остановили огромное количество бригад текущего и капитального ремонта, кратно сократили количество буровых станков. Всех людей сохранили. Это снижение затрат и позволило компании выжить", — сказал Толочек в интервью РБК.

В ноябре прошлого года компания сообщала, что ее бизнес-план на 2020 год предполагает капитальные вложения в размере 26 миллиардов рублей.